Путин заявил о кризисе в международной торговле

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Владимир Путин заявил, что международная торговля в настоящее время переживает кризис. Глава государства рассказал, как на фоне этого меняется экспорт и импорт страны. Российский лидер выступил на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.

По его словам, приоритетным направлением сейчас является транспортно-логистическая инфраструктура, а также устранение ограничений, которые влияют на торговлю и обмен инвестициями.

"Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки", – передает ТАСС его слова.

Ранее Путин в ходе своего выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане заявил, что Россия выступает за пересмотр механизмов работы мировой финансовой системы.

Президент отметил, что действующая система обеспечивала "золотой миллиард" благодаря чужим средствам.

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