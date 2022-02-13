Собянин выделил средства для проведения конкурса на соискание Макариевских премий

17:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин подписал постановление о выделении 25,58 миллиона рублей для проведения конкурса на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в этом году.
Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, в этом году конкурс посвящен естественным наукам. К участию допускаются авторы научных трудов, изданных в 2019–2022 годах, на темы экологии, рационального природопользования и методов естественных наук в изучении истории Церкви. Работы принимаются до 1 апреля 2022 года.
Макариевские премии являются одними из престижных научных наград. Они вручались в начале XIX – конце XX веков. Сегодня учредителями премии являются Русская православная церковь, правительство Москвы и Российская академия наук.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что номинанты и лауреаты премии "Новатор Москвы", которая присуждается за лучшие инновационные проекты, имеют повышенные шансы найти деловых партнеров и инвесторов.
Она рассказала, что открылся прием заявок на участие в конкурсе. Поучаствовать в нем могут организаторы проектов в разных сферах – от промышленности и медицины до транспорта и экологии.
Правительство Москвы выделило более 25 млн руб для конкурса научных трудов
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