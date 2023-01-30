Основные работы первого этапа благоустройства около станции "Мещерская" МЦД-4 завершены

Фото: Агентство "Москва"

На западе столицы завершились основные работы первого этапа благоустройства территории возле станции "Мещерская" будущего МЦД-4, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в рамках проекта появится удобный и безопасный пешеходный маршрут от строящейся станции к жилым кварталам активно развивающегося района Солнцево. В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд.

Во время работ воздушные кабельные линии убрали под землю, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций. Также там дополнительно проложили 475 метров водосточной сети.

Тротуары расширили, и общая площадь пешеходной зоны таким образом превысила 18 тысяч квадратных метров. На проезжей части, въездах во внутренние дворы и плоскостной парковке обновили асфальт. Старые опоры освещения обновили, установив также дополнительные. Теперь освещать территорию будут более 90 энергоэффективных фонарей. На наземных пешеходных переходах оборудовали 28 опор контрастного освещения.

В непосредственной близости от станции "Мещерская" находится разворотный круг для городского пассажирского транспорта, появились четыре современных остановочных павильона.

Бирюков добавил, что в районе станции высадят около 50 деревьев, также уже обустроен газон площадью свыше 7,6 тысячи "квадратов". Полностью завершить работы планируется весной 2023 года.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году наземное метро увеличится вдвое. Новые диаметры составят 171 километр путей с 80 станциями, которые включают 32 ТПУ. МЦД-3 длиной 85 километров с 41 станцией свяжет Зеленоград и Раменское. Этот диаметр улучит транспортную ситуацию в 24 столичных районах и 4 городах области. В сутки по МЦД-3 будут передвигаться 577 тысяч человек.

МЦД-4 длиной 86 километра с 39 станциями соединит Апрелевку с Железнодорожным. Кроме этого, путь пройдет через Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский вокзалы. Специалисты уверены, что пассажиропоток составит 455 тысяч человек ежедневно.

Пассажирские поезда "Иволга 3.0" после тестирования будут курсировать на МЦД-3 и МЦД-4

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