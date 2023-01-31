Мурашко заявил о расширении в РФ комплекса мер по поддержке рождаемости

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о планах по расширению мер поддержки рождаемости в стране. По его словам, правительство уже занимается этим вопросом.

"Рождаемость – принципиальный вопрос для государства. Сегодня правительство разрабатывает по поручению президента комплекс мер. В феврале о них будет доложено главе государства. Соответственно, меры по поддержке рождаемости планируется расширить в РФ", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил увеличить рождаемость и продолжительность жизни в РФ.

До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что власти одобрили порядок назначения единого социального пособия для семей с детьми с низкими доходами, которое объединит выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения 3 лет.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова указала, что единое пособие позволит увеличить размер выплат для беременных. В среднем в России максимальный размер поддержки составит 16 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно устанавливается возможность получать выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка из материнского капитала.



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