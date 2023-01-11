Путин призвал уделить особое внимание проблеме в области демографии в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России следует особо тщательно заняться проблемами в демографической сфере. Таким мнением поделился российский лидер Владимир Путин во время первого в этом году совещания с членами правительства.

"Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии", – цитирует президента РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что российские власти знакомы с первоочередными проблемами в данной области. Также он рассказал, что в Кремле знают, как следует подходить к этим вопросам.

Ранее Путин заявлял, что в РФ увеличат льготные пособия для беременных. По словам российского лидера, выплаты составят от половины до одного прожиточного минимума.

В конце декабря глава государства поручил кабмину к 2023 году представить пакет мер по обеспечению повышения рождаемости. Также правительство должно было предоставить меры, обеспечивающие рост продолжительности жизни в стране.

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