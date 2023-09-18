В Мещанском районе Москвы завершился капитальный ремонт бывшего доходного дома Миронова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда прошли работы по обновлению здания по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 15, строение 1. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР) Москвы.

По словам замглавы производственно-технического управления ФКР Бориса Джиоева, это здание в свое время было доходным домом М. Миронова.

"Объект – настоящая жемчужина Мещанского района, он притягивает взгляды гостей столицы и москвичей. В 2023 году комплексно восстановили дом: привели в порядок фасад, крышу, подвальное помещение и заменили инженерные сети", – добавил он.

Джиоев отметил, что для сохранения исторического портрета здания был разработан уникальный проект проведения работ. Также были подобраны максимально подходящие материалы и технологии.

Столичный модерн является визитной карточкой архитектурного портрета Москвы, подчеркнул Джиоев. В связи с этим для фонда представляется важной задачей сохранение первозданной красоты домов, выполненных в этом стиле.

Для удобства жителей ремонтные работы проводились в несколько этапов. Так, сначала специалисты очистили плоскости от накопившихся загрязнений и промыли глазурованную керамическую плитку парадного фасада.

После этого на места намокания нанесли антигрибковый современный состав. Далее рабочие восстановили разрушенные фрагменты кирпичной кладки и межрядные швы, после чего окрасили дворовый фасад и восстановили архитектурные элементы.

По окончании основного комплекса работ были приведены в порядок входные группы, водосточные трубы и цоколь здания. На крыше установили новое кровельное покрытие, заменив поврежденные стропила и обрешетки.

Кроме того, специалисты выполнили устройство теплозвукоизоляции и ходового настила, а также привели в порядок подвал, заменив электросеть, системы холодного водоснабжения, водоотведения и магистрали центрального отопления.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт Лихачевского моста на севере Москвы. На время работ будут поэтапно перекрывать полосы движения транспорта.

До этого стало известно, что специалисты завершат в этом году капитальный ремонт жилого четырехэтажного дома конца XIX века в центре Москвы. Объект находится по адресу Сытинский тупик, дом 1, строение 4.

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