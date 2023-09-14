Капремонт жилого дома конца XIX века в центре Москвы завершат до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты завершат в этом году капитальный ремонт жилого четырехэтажного дома конца XIX века в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Объект находится по адресу Сытинский тупик, дом 1, строение 4. Здание построили в 1899 году в неоклассическом стиле. На данный момент специалисты приводят в порядок фасад, подъезды, скоро они заменят систему электроснабжения.

В пресс-службе отметили, что для удобства жителей ремонтные мероприятия по фасаду разбили на несколько этапов. Сначала специалисты осуществили полную расчистку и промывку поверхностей, а после этого приступили к процессу восстановления локальных разрушений кирпичной кладки и выветренных швов.

Далее участки намокания были обработаны антигрибковым составом, который сократит риск появления плесневых образований. Специалисты также привели в порядок архитектурный декор и нанесли свежий штукатурный слой на фасады в уровне нижнего этажа. Подготовленной фасадной поверхности вернули исторический цвет.

"В 2023 году завершим восстановление красивого исторического дома №1, стр. 4. Капитально отремонтируем фасад, подъезды, систему электроснабжения. В декабре завершим последние из работ, и дом обретет полноценную вторую жизнь", – заявил замначальника производственно-технического управления ФКР Борис Джиоев.

Сейчас осуществляется капитальный ремонт подъездов дома, в рамках которого проведут восстановление штукатурно-окрасочного слоя потолков, расчистку и окрашивание стен, ремонт сколов на ступенях лестниц и окраску ограждений.

Ранее стало известно, что с момента старта проекта "Искусство – детям" в Москве было отремонтировано 130 зданий школ искусств общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. При этом для некоторых таких учреждений возвели новые здания.

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