Капитальный ремонт Лихачевского моста начался на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт Лихачевского моста на севере Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Лихачевский мост через реку Лихоборку, расположенный в Головинском районе. Работы планируем завершить в четвертом квартале", – уточнил он.

На время работ будут поэтапно перекрывать полосы движения транспорта.

Специалисты планируют восстановить балки и опоры пролетного строения, поменять мостовое полотно, заняться гидроизоляцией и деформационными швами, а также барьерными и перильными ограждениями. В конце ремонта там уложат новое асфальтобетонное покрытие.

По словам Бирюкова, за последние 12 лет на всех мостах провели работы, благодаря чему удалось продлить срок их эксплуатации.

Ранее сообщалось, что работники заменили около 85% асфальта на Третьем транспортном кольце. Самыми крупными оказались участки дорог от Тульской эстакады до улицы Вавилова, в районе Спартаковской площади, площади Проломная Застава и на Беговой улице.

До этого стало известно, что сотрудники комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы. Масштабное обновление стартовало полтора года назад. Новокутузовский тоннельный комплекс находится на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта.

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