Фильм "Летучий корабль" с Гармашем и Гагариной выйдет в прокат в марте

Фото: кадр из фильма "Летучий корабль"; режиссер – Илья Учитель; производство – ТПО "Рок"

Компания "Наше кино" представит 7 марта 2024 года в прокате романтический фильм "Летучий корабль" по мотивам одноименного советского мультфильма. Об этом ТАСС заявили в киностудии "Рок".

Режиссером кинокартины стал Илья Учитель. По сюжету фильма Царь хочет выдать замуж за Поля свою дочь Забаву. Тот является единственным наследником Полкана, но царевна хочет жениться только по любви. После этого она встречает простого, но честного матроса Ивана.

"Сказка о том, как не предавать свою мечту, актуальна в любые времена. Мы видим своей задачей не повторить, а удивить: значительно развили событийный ряд, обогатив его новыми драматургическими поворотами, добавили юмора, переосмыслили всеми любимую музыку", – рассказал режиссер фильма.

Роль Ивана исполнил Александр Метелкин, а Забавы – Ксения Трейстер. Певица Полина Гагарина станет ведьмой Леди Джейн, чья роль была написана специально для съемок. Андрей Бурковский сыграл хитрого Поля. Леонид Ярмольник снялся в образе Царя, Федор Добронравов перевоплотился в Полкана, а Анна Уколова – в Соловья-Разбойника.

Ранее стало известно, что осенью 2026 года в российский прокат выйдет анимационный фильм "Возвращение мамонтенка", который станет продолжением советского мультика "Мама для мамонтенка". Производством мультфильма займется студия "Базелевс".

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