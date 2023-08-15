У советского мультфильма про мамонтенка появится продолжение

Фото: кадр из мультфильма "Мама для мамонтенка"; режиссер - Олег Чуркин; производство - ТО «Экран»

Осенью 2026 года в российский прокат выйдет анимационный фильм "Возвращение мамонтенка", который станет продолжением советского мультика "Мама для мамонтенка". Об этом на защите анимационных проектов в Фонде кино рассказали создатели мультфильма, сообщает ТАСС.

"Наш отважный мамонтенок – сын повзрослевшего героя советского мультфильма – отправляется в полное опасности приключение, чтобы найти настоящую маму для своего папы. <...> "Возвращение мамонтенка" – это связь между поколениями, это история о нас с вами, наших мам, пап, бабушек и дедушек", – рассказал режиссер картины Антон Верещагин.

Производством мультфильма займется студия "Базелевс". Приступить к работе планируется уже в предстоящем сентябре. Бюджет картины составит 550 миллионов рублей. "Возвращение мамонтенка" выполнят в формате 3D, в визуальном плане он будет ориентироваться на мультфильмы "Ледниковый период" и "В поисках Немо". Известно, что главного героя может озвучить актер Евгений Кулик.

Ранее стало известно, что этой осенью в российский прокат выйдут два новых фильма из серии о гардемаринах. Как рассказал один из главных актеров франшизы Дмитрий Харатьян, 5 октября состоится премьера картины "Гардемарины 1787. Мир", а 16 ноября в кинотеатрах покажут ее продолжение – "Гардемарины 1787. Война".

