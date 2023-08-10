"Вызов" стал первым фильмом РФ, собравшим более двух млрд рублей вне новогоднего проката

Фото: кадр из фильма "Вызов"; режиссер – Клим Шипенко; производство – Yellow, Black & White "Первый канал" Start При поддержке "Фонда кино" и "Роскосмоса"

Фильм "Вызов" стал первым кинопроектом в РФ, который собрал свыше двух миллиардов рублей вне новогоднего проката. Соответствующая информация появилась на официальном портале Фонда кино.

"Космический блокбастер "Вызов" режиссера Клима Шипенко стал первым отечественным фильмом, вышедшим в прокат за пределами новогоднего периода и собравшим более двух миллиардов рублей", – сообщается в публикации.

До этого самыми кассовыми считались следующие отечественные фильмы:

"Чебурашка";

"Холоп";

"Движение вверх";

"Т-34";

"Последний богатырь: посланник тьмы";

"Последний богатырь: корень зла".

Однако отмечается, что премьеры всех указанных проектов состоялись на новогодних праздниках.

Фильм "Вызов" вышел в кинопрокат 20 апреля. До сих пор он находится в рейтинге самых посещаемых фильмов в кинотеатрах. В России картину посмотрели уже свыше 6,2 миллиона человек.

Ранее стало известно, что аварийно-спасательный скафандр "Сокол КВ-2", в котором актриса Юлия Пересильд снималась на Международной космической станции в фильме "Вызов", выставили на продажу.

Стоимость скафандра не указана, покупателям предлагается оставить заявку на сайте для обсуждения деталей покупки. При этом состояние товара оценивается как "идеальное". Как отметили в "Главкосмосе", его можно использовать как музейный экспонат или для частной коллекции, а также в качестве реквизита для съемок фильмов или рекламы.

Владимир Путин ранее назвал фильм "Вызов" уникальным событием для мирового кинематографа. Президент также выразил благодарность создателям фильма.



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