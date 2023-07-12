Скафандр актрисы Юлии Пересильд выставили на продажу

Фото: trade.glavkosmos.com

Аварийно-спасательный скафандр "Сокол КВ-2", в котором актриса Юлия Пересильд снималась на Международной космической станции в фильме "Вызов", выставили на продажу. Соответствующая информация размещена на сайте "Главкосмоса".

"Предлагаем приобрести: скафандр "Сокол КВ-2", изготовленный специально для члена основного экипажа "Союз МС-19" – актрисы Юлии Пересильд для съемки художественного фильма на борту МКС в рамках научно-просветительского проекта "Вызов", – говорится в объявлении.

Стоимость скафандра не указана, покупателям предлагается оставить заявку на сайте для обсуждения деталей покупки. При этом состояние товара оценивается как "идеальное". Как отметили в "Главкосмосе", его можно использовать как музейный экспонат или для частной коллекции, а также в качестве реквизита для съемок фильмов или рекламы.

В объявлении говорится, что скафандры "Сокол" вместе с бортовыми системами корабля необходимы для обеспечения жизни и работоспособности участника космического полета. Комплект весит 10,5 килограмма и включает в себя шлем, гарнитуру, перчатки и стартовые сапоги.

На сайте "Главкосмоса" также можно приобрести скафандр дублера Пересильд – Алены Мордовиной.

В октябре 2022 года завершились съемки фильма "Вызов", в котором сыграла актриса Юлия Пересильд. Это первый фильм, часть съемок которого проходила на МКС. Он является совместным проектом "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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