Путин назвал фильм "Вызов" уникальным событием для мирового кинематографа

Фото: kremlin.ru

Первый снятый в космосе фильм "Вызов" – это уникальное событие для России и мирового кинематографа, заявил Владимир Путин во время своего выступления на Дне космонавтики в Кремле, где состоялась премьера кинокартины.

Президент также выразил благодарность создателям фильма, часть которого была снята на борту МКС.

"Мы и здесь оказались первыми", – приводит его слова РИА Новости.

Глава государства пожелал зрителям хорошего просмотра и покинул зал.

Ранее актриса Юлия Пересильд рассказала, что съемки фильма российского режиссера Клима Шипенко "Вызов", часть которых проходила в космосе, завершились.

Она отметила, что процесс съемок занял два года. Актриса также поблагодарила космонавтов Антона Шкаплерова, Олега Новицкого и других участников съемочной площадки, которые готовили актеров к полету.



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