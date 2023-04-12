17:56Культура
Путин назвал фильм "Вызов" уникальным событием для мирового кинематографа
Фото: kremlin.ru
Первый снятый в космосе фильм "Вызов" – это уникальное событие для России и мирового кинематографа, заявил Владимир Путин во время своего выступления на Дне космонавтики в Кремле, где состоялась премьера кинокартины.
Президент также выразил благодарность создателям фильма, часть которого была снята на борту МКС.
"Мы и здесь оказались первыми", – приводит его слова РИА Новости.
Глава государства пожелал зрителям хорошего просмотра и покинул зал.
Ранее актриса Юлия Пересильд рассказала, что съемки фильма российского режиссера Клима Шипенко "Вызов", часть которых проходила в космосе, завершились.
Она отметила, что процесс съемок занял два года. Актриса также поблагодарила космонавтов Антона Шкаплерова, Олега Новицкого и других участников съемочной площадки, которые готовили актеров к полету.
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