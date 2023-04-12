Эрнст заявил о готовности снять продолжение фильма "Вызов" на Луне

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Первый в истории фильм "Вызов", который был снят на Международной космической станции, может получить вторую часть. Ее могут снять уже на Луне. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Он выразил уверенность, что главную роль в продолжении вновь сможет получить актриса Юлия Пересильд. При этом сама артистка не против вновь слетать в космос.

"Посмотрим, это надо обсудить. Решение зависит от сценария", – заявила Пересильд.

Ранее Владимир Путин на выступлении на Дне космонавтики в Кремле, где прошла премьера "Вызова", отметил, что первый снятый в космосе фильм представляет собой уникальное событие для России и мирового кинематографа.

Российский лидер выразил благодарность создателям картины, часть которой была снята на борту МКС. Он также пожелал зрителям хорошего просмотра и покинул зал.

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