Пересильд, Шипенко и Эрнст получили госпремию за фильм "Вызов"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и гендиректора Первого канала Константина Эрнста наградили государственной премией в области литературы и искусства 2022 года за художественный фильм "Вызов". Об этом сообщает ТАСС.

Фильм "Вызов" стал первым, снятым на Международной космической станции (МКС). Картина была снята при участии космонавтов Антона Шкаплерова, Олега Новицкого и Петра Дуброва. Премьера состоялась 20 апреля.

Помимо этого, премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2022 года удостоили режиссера Карена Шахназарова. В сопроводительных материалах отмечается, что режиссер отличается не только активной общественной и просветительской деятельностью, но и гражданской позицией по вопросам внутренней и внешней политики России.

Владимир Путин ранее назвал фильм "Вызов" уникальным событием для мирового кинематографа. Президент также выразил благодарность создателям фильма, часть которого была снята на борту МКС. Вместе с тем Путин отметил, что и здесь Россия оказалась первой.



Закрытый кинопоказ фильма "Вызов" прошел в столице