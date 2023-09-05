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05 сентября, 10:57

Культура

Авторы "Смешариков" снимут вдохновленный нацпарком "Красноярские Столбы" мультфильм

Фото: kras-stolby.ru

Авторы "Смешариков" снимут полнометражный фантастический мультфильм "Сказки Енисея", на создание которого их вдохновил национальный парк "Красноярские Столбы". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Красноярского края.

Отмечается, что картину снимут в Красноярском крае. В проекте задействованы ведущий режиссер "Смешариков", режиссер анимационного фильма "Финник" Денис Чернов и сценарист Татьяна Белова. Работа может занять три-четыре года.

В сообщении уточнили, что мультфильм поддержал Фонд кино. Сюжет проекта посвящен волшебному существу по имени Кикиря. Он приезжает в Сибирь на летние каникулы, где его ждут приключения.

"Когда мы ознакомились с природой Красноярского края, захотелось рассказать о местах, о которых мало кто знает, но они, безусловно, претендуют на полноценную роль в картине", – сказал Чернов.

По его словам, заповедник "Столбы" может для многих стать открытием. Перед авторами стоит задача сделать документально-фантастический фильм с нереальной историей в реальных местах, заключил он.

Добавляется, что заповедник "Столбы" основали в 1925 году, а в 2019-м – преобразовали в нацпарк. Он находится на правом берегу Енисея близ юго-западной окраины Красноярска, его площадь – более 48 тысяч гектаров. Это визитная карточка города, там любят бывать и жители Красноярска, и его гости.

Ранее французский мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь возглавил российский кинопрокат. В период с 31 августа по 3 сентября он собрал 74,8 миллиона рублей.

До этого стало известно, что осенью 2026 года в российский прокат выйдет анимационный фильм "Возвращение мамонтенка", который станет продолжением советского мультика "Мама для мамонтенка". Производством мультфильма займется студия "Базелевс".

Российские машины станут героями нового мультфильма

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