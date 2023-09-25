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25 сентября, 05:05

Город

"Мой район. Навигатор": капремонт здания Театра сатиры начали в столице

"Мой район. Навигатор": капремонт здания Театра сатиры начали в столице

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В столице начался капитальный ремонт здания Театра сатиры на Триумфальной площади. В порядок приведут фасад и уникальный купол, который остался с тех времен, когда в этом помещении располагался цирк братьев Никитиных.

Стены здания уже расчистили и обработали антигрибковыми препаратами. Во время ремонта планируют заменить покрытие купола. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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