25 сентября, 05:05Город
"Мой район. Навигатор": капремонт здания Театра сатиры начали в столице
В столице начался капитальный ремонт здания Театра сатиры на Триумфальной площади. В порядок приведут фасад и уникальный купол, который остался с тех времен, когда в этом помещении располагался цирк братьев Никитиных.
Стены здания уже расчистили и обработали антигрибковыми препаратами. Во время ремонта планируют заменить покрытие купола. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор