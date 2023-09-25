"Мой район. Навигатор": капремонт здания Театра сатиры начали в столице

В столице начался капитальный ремонт здания Театра сатиры на Триумфальной площади. В порядок приведут фасад и уникальный купол, который остался с тех времен, когда в этом помещении располагался цирк братьев Никитиных.

Стены здания уже расчистили и обработали антигрибковыми препаратами. Во время ремонта планируют заменить покрытие купола. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".