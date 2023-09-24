Сергей Собянин сообщил о главных градостроительных проектах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин рассказал о проектах, которые создают сбалансированную городскую среду для всех москвичей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, большое внимание власти уделяют градостроительным проектам. Речь идет о реновации, транспортной системе, создании новых школ, детских садов, поликлиник и других важных объектов.



"Каждый год строим не меньше 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 3,5 миллиона квадратных метров жилья, включая дома по программе реновации. В таком режиме и планируем идти дальше. До 2032 года новоселами станут около 1 миллиона москвичей", – поделился мэр.

Собянин напомнил, что в 2023 года в Москве открылось 14 станций метро. Мэр уточнил, что до 2030 года власти планируют запроектировать и построить 94 километра линий, 39 станций и 6 электродепо. В ближайшие два года столичные специалисты намерены проложить порядка 230 километров дорог.

Кроме того, продолжил Собянин, до 2026 года в городе появится 26 объектов здравоохранения и около 140 объектов образования.

Ранее стало известно, что Собянин решил закупить для метро еще как минимум 500 вагонов "Москва-2020". Мэр рассказал, что в следующем году в подземке появится модифицированный состав этого типа.

Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена