"Раскрывая тайны звезд": показательные выступления

Они были актрисами не только на сцене театра и в кино, они продолжали играть на публику и за кулисами, и за кадром. Эпатажные выходки, поступки на грани фола и показательные выступления – все это актрисы любили и воплощали в жизнь легко, непринужденно и ярко.

Устраивать "показательные выступления" могут многие, но мало кто умеет делать это по всем канонам актерского мастерства. Только настоящие артистки способны превратить местечковый скандал в театральное представление и сыграть в нем свою роль так, что об этом потом будут ходить легенды.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".