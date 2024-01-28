Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": показательные выступления

"Раскрывая тайны звезд": показательные выступления

Три выставки открылись в столичном арт-пространстве Cube.Moscow

Новости часа: около 270 премьер в столичных театрах состоялось в 2023 году

Выставка "Волшебный мир кукол" появится в музее-усадьбе "Люблино"

В галерее-мастерской "Граунд Солянка" открылись новые интересные выставки

"Мосфильм" отмечает 100-летие

"Раскрывая тайны звезд": долгожители

"Тайны души": Тереза Дурова

"Откройте, Давид": Левон Оганезов

Электротеатру Станиславского исполнилось семь лет

Они были актрисами не только на сцене театра и в кино, они продолжали играть на публику и за кулисами, и за кадром. Эпатажные выходки, поступки на грани фола и показательные выступления – все это актрисы любили и воплощали в жизнь легко, непринужденно и ярко.

Устраивать "показательные выступления" могут многие, но мало кто умеет делать это по всем канонам актерского мастерства. Только настоящие артистки способны превратить местечковый скандал в театральное представление и сыграть в нем свою роль так, что об этом потом будут ходить легенды.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

Читайте также
Программа: Раскрывая тайны звёзд
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика