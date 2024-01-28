Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосводоканал"

Свыше 450 газоочистных установок общей производительностью более 2 миллионов кубометров воздуха в час смонтировали на сооружениях водоотведения Москвы. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Отмечается, что в технологии очистки воздуха используют примерно 95% отечественного оборудования, которое разрабатывается и производится в сотрудничестве с АО "Мосводоканал".

В столице проводят масштабную программу по наращиванию объемов газоочистных установок, она помогает исключить попадание в атмосферу неприятно пахнущих веществ от объектов водоотведения, уточнили на портале мэра и правительства Москвы.

Добавляется, что канализационные насосные станции, очистные сооружения и снегосплавные пункты оборудуют высокомощными установками фильтрации вентиляционных выбросов для удаления сероводорода. Большинство из них смонтировано на Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях – 152 единицы. Данные комплексы, принимающие сточные воды, являются крупнейшими в Европе.

На сайте добавили, что использование газоочистных установок позволяет повысить комфорт горожан, проживающих в прилегающих к объектам водоотведения районах. Также это положительно влияет на экологию региона в целом.

Станции водоподготовки АО "Мосводоканал" передали Москве и области порядка 1,1 миллиарда кубометров чистой питьевой воды в 2023 году. Каждый день в распределительной сети в среднем оказывалось 2,8 миллиона кубометров питьевой воды, что составляет около 1 120 олимпийских бассейнов.

Между тем в ТиНАО провели реконструкцию канализационно-насосной станции "Щапово". Реализация проекта помогла улучшить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.

Около 3 млн кубометров питьевой воды поступает в столицу ежедневно