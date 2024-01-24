Мосводоканал поставил столичному региону более 1 млрд кубометров питьевой воды

Фото: пресс-служба АО "Мосводоканал"

Станции водоподготовки АО "Мосводоканал" передали Москве и области порядка 1,1 миллиарда кубометров чистой питьевой воды в прошлом году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Каждый день в распределительной сети в среднем оказывалось 2,8 миллиона кубометров питьевой воды, что составляет около 1 120 олимпийских бассейнов. Мосводоканал обеспечил водой более 15 миллионов человек – примерно каждого десятого россиянина.

"Воду для столичного региона готовят на четырех станциях: Западной, Рублевской, Восточной и Северной. Там используют классическую двухступенчатую схему очистки: природную воду осветляют, фильтруют и обеззараживают. Технологии и оборудование при этом постоянно совершенствуются", – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства добавили, что в российской столице впервые в РФ в больших масштабах внедрили мембранное фильтрование. Также на станциях водоподготовки начали применять озонирование с сорбцией на активированном угле.

Длина городской сети водоснабжения составляет порядка 13 тысяч километров. Обслуживанием водопроводных сетей в Москве занимается 15 территориальных подразделений АО "Мосводоканал". В общей сложности в компании осуществляют деятельность свыше 120 оснащенных современной техникой и оборудованием бригад. Сотрудники на постоянной основе организовывают диагностику подземных трубопроводов, чтобы те прослужили как можно дольше.

Ранее стало известно, что в ТиНАО провели реконструкцию канализационно-насосной станции "Щапово". Реализация проекта помогла улучшить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, с 2012 года в ТиНАО реконструировали и возвели 11 очистных сооружений.



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