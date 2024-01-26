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Новости

26 января, 17:00

Культура

"Сити": новые театральные постановки в столице в конце января

"Сити": новые театральные постановки в столице в конце января

"Сити": спектакль "Веселые ребята" на Новой сцене театра на Таганке

"Это Москва. Люди": Марина Брусникина

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Премьера спектакля "Веселые ребята" состоится в театре на Таганке

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Премьера спектакля "Веселые ребята" состоялась на новой сцене театра на Таганке

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Спустя 90 лет после премьеры первой советской кинокомедии режиссера "Веселые ребята" на сцене Театра на Таганке состоится премьера спектакля по одноименному сценарию Николая Эрдмана. Режиссер новой версии спектакля – Денис Азаров. Сюжетная линия, несмотря на различия режиссерского прочтения, осталась неизменной. Ближайшие показы этого спектакля состоятся 26–27 января, 17–18 февраля и 12–13 марта

Премьерой оперы "Война и мир. Наташа и Андрей" в постановке режиссера Алексея Мартынова ознаменовалось открытие Крещенского фестиваля в Московском театре "Новая Опера" имени Колобова. Уникальность этой постановки заключается в том, чтобы показать историю Наташи Ростовой и Андрея Болконского глазами их сверстников. В спектакль вошли девять из тринадцати картин, написанных композитором Сергеем Прокофьевым.

Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой показал постановку "Приглашение на казнь" по произведению Владимира Набокова. В романе Владимир Набоков описывает последние дни жизни учителя Цинцинната, приговоренного к смертной казни за свою непохожесть на других.

Подробнее – в программе "Сити".

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