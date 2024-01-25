Москвичам рассказали о мероприятиях в парках с 26 по 28 января

В столице с 26 по 28 января пройдет множество мероприятий, большинство из них будут бесплатными. Например, на катке Парка Горького в студии "Медиарубка" вечером в пятницу, 26 января, горожане смогут послушать живую музыку. Ее исполнят победители проектов "Плейлист Моспродюсер", "Музыка в парках" и "Уличный артист".

Кроме того, на катке в Таганском парке в эти выходные для юных фигуристов прозвучат музыкальные композиции. Тех, кто старше, пригласили на вечеринку под диджей-сеты в пятницу вечером.

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