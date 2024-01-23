"Мой район. Новости": пассажиры смогут попросить изменить температуру в метро Москвы

Москвичи смогут попросить об изменении температуры в метро. Пока сделать это получится только у пассажиров Серпуховско-Тимирязевской линии.

В поездах разместили более 700 стикеров с QR-кодами. Перейдя по ним, горожане смогут оставить сообщение. Информация поступит сотрудникам метро в течение одной минуты, и они отрегулируют температуру в салоне вагона. Подробнее – "Мой район. Новости".