В Москве может выпасть 2–4 мм осадков 23 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичей предупредили об осадках, которые ожидаются во вторник, 23 января. Главный специалист столичного "Метеобюро" Татьяна Позднякова рассказала о погоде в своем официальном телеграм-канале.

К посту она прикрепила карту осадков, которые могут выпасть в Центральном районе к 21:00.

"В Москве прогнозируется 2–4 миллиметра, вдоль северных и западных границ области – от 8 до 10 миллиметров, а на восток Подмосковья зона осадков теплого фронта сегодня не "дотянет", – говорится в ее публикации.

Жителям и гостям столицы рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада. В случае поездок на личном авто водителям посоветовали быть аккуратнее на дорогах и избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

До 12:00 23 января в Москве из-за гололедицы также объявлен желтый уровень погодной опасности.



ЦОДД предупредил московских водителей о сильном снегопаде 23 января