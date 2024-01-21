Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота снежного покрова в Москве превысила норму почти в 1,5 раза. На базовой станции ВДНХ зафиксировали высоту сугробов в 41 сантиметр, сообщил в своем телеграм-канале специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На Балчуге – 40 сантиметров, МГУ – 45 сантиметров, Тушино – 46 сантиметров", – уточнил он.

По словам метеоролога, в Подмосковье самые высокие сугробы выявили в Можайске, Серпухове, Черустях и Коломне. Их высота составила 40, 41, 42 и 46 сантиметров соответственно. Как отметил синоптик, существенных изменений в высоте сугробов не ожидается.

Вместе с тем он подчеркнул, что за прошедшую ночь на базовой станции ВДНХ температура упала до минус 15,8 градуса. На будущей неделе прогнозируется повышение значений, добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве будут продолжаться температурные колебания. Так, жителей столицы ожидают кратковременная оттепель и возвращение к отрицательным температурам.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что на предстоящей неделе в Москве ожидается переменчивая погода. В частности, эксперт прогнозирует в городе снег и туман.



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