ЦОДД предупредил московских водителей о сильном снегопаде 23 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям и гостям столицы посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Дептранс Москвы со ссылкой на ЦОДД.

"Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", – напомнили в департаменте.

В случае поездок на личном авто, водителям порекомендовали быть аккуратнее на дорогах и избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. При этом автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон и следить за дорогой, чтобы обезопасить от происшествий всех участников движения на дороге. Кроме того, в ведомстве предупредили о необходимости заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

"За обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД. В том числе экипажи на базе "КамАЗ", – заключили в Дептрансе.

Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве до 12:00 23 января из-за гололедицы. По данным метеорологической службы, аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

До этого руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов заявил, что жителей и гостей Москвы ожидает аномальная оттепель с середины этой недели.



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