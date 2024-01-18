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18 января, 07:45

Экономика

Мэр Москвы рассказал о городской поддержке местных производителей

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Свыше пяти тысяч столичных предпринимателей стали участниками проекта "Сделано в Москве". С его помощью город предлагает предпринимателям активнее продвигать свои бренды на рынке.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что на онлайн-витрине "Сделано в Москве" размещено более 20 тысяч товаров. Кроме того, продукция представлена в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, отраслевых выставках и форумах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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