Мэр Москвы рассказал о городской поддержке местных производителей

Свыше пяти тысяч столичных предпринимателей стали участниками проекта "Сделано в Москве". С его помощью город предлагает предпринимателям активнее продвигать свои бренды на рынке.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что на онлайн-витрине "Сделано в Москве" размещено более 20 тысяч товаров. Кроме того, продукция представлена в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, отраслевых выставках и форумах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.