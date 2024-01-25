Музей транспорта, метро и речные вокзалы подготовили программу ко Дню студента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Московский транспорт подготовил специальную программу ко Дню российского студенчества, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, по поручению Сергея Собянина ведомство традиционно участвует в городских и государственных праздниках. Он также поздравил студентов и Татьян с праздником и пригласил отметить этот день с Дептрансом.

Для учащихся, а также обладательниц имени Татьяна 25 января пройдет несколько тематических акций. В течение всего дня они могут бесплатно посетить выставки Музея транспорта Москвы "Куплю гараж" в Музее Москвы и "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне № 26 "Транспорт СССР" на ВДНХ.

Бесплатно также можно покататься на катке в парке Северного речного вокзала. Для этого нужно предъявить подтверждающий документ и внести залог в размере двух тысяч рублей. Деньги вернутся после возврата коньков.

В верхнем вестибюле эскалаторной галереи на Воробьевых горах на стойке "Живое общение" весь день будет идти совместная с МГУ имени М. В. Ломоносова викторина. Желающие могут проверить свои знания в категориях "Праздник Дня студента", "Система образования в России" и "История Московского государственного университета".

Всем игрокам подарят сувенирную продукцию метро. С 15:30 до 17:00 в аванзале станции метро "Курская" студенты вузов совместно с командой "Молодежи Москвы" сыграют на музыкальных инструментах. Также они будут читать стихи.

В библиотеке на Южном речном вокзале с 15:00 до 18:00 каждый желающий сможет бесплатно сразиться в настольные игры со своими однокурсниками и друзьями. Также с 17:00 до 19:00 в медиазале пройдет деловая игра, в которой участники смогут познакомиться друг с другом в формате нетворкинга. Понадобится предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что большой концерт пройдет на катке "Мечтатели" в "Лужниках" 25 января в рамках музыкального фестиваля "Ритмичные коньки". На специально построенную на льду сцену выйдут RASA, Lari, Бьянка, PEGAS, Mosя, Юлия Савичева, IRSON, Дмитрий Колдун, HAFASA, SOPRANO Турецкого и другие популярные артисты. Начало в 20:00.

Сергей Собянин сообщил, что более 90 мероприятий пройдет в Москве в Дни студенчества с 24 по 26 января. Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании "Лига Универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне.



Кроме того, отметить День студента можно на выставке-форуме "Россия". С 24 по 28 января в пространстве Москвы будет организовано несколько мероприятий. Посетителям расскажут о столичных молодежных проектах, волонтерстве, карьерном развитии и медиаиндустрии.

Вход в Музей Победы сделают бесплатным для студентов 25 января