Продолжение серии фильмов "Мир Юрского периода" может выйти в 2025 году – СМИ

кадр из фильма "Мир Юрского периода: Господство"; режиссер – Колин Треворроу; производство – Amblin Entertainment, Latina Pictures, Perfect World (Beijing) Pictures Co., Universal Pictures

Новая часть серии фильмов "Мир Юрского периода" может выйти в 2025 году. Американский сценарист Дэвид Кепп, который работал над оригинальной картиной "Парк Юрского периода", присоединился к команде создателей продолжения. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Журнал со ссылкой на отчет кинокомпании Universal Pictures, владеющей правами на франшизу, передает, что события четвертой части запустят "новую эру "Юрского периода". Сюжет развернется вокруг новых действующих лиц, что исключает возвращение актеров Брайс Даллас Ховард и Криса Пратта, исполнивших главные роли в предыдущих частях "Мира Юрского периода".

Отмечается, что проект активно разрабатывается. Третья часть франшизы "Мир Юрского периода. Господство" появилась на экранах в 2022 году, получив негативные отзывы критиков. Как уточняет издание, это могло стать причиной возвращения к проекту сценариста оригинальных фильмов.

По состоянию на 2015 год суммарные сборы от проката в мире первого фильма достигли 1,67 миллиарда долларов. По этому показателю "Парк Юрского периода" находится на четвертом месте в истории кинематографа.

Ранее в СМИ сообщалось, что кинокомпания Paramount Pictures запустила в производство третью часть фильма "Топ Ган", главную роль вновь исполнит Том Круз. Ожидается, что в новой части примут участие актеры Майлз Теллер и Глен Пауэлл.

До этого в СМИ также появилась информация, что режиссер сериалов "Доктор Кто", "Шерлок" и "Андор" Тоби Хэйнс снимет новую часть научно-фантастической серии фильмов "Звездный путь". Проект представят зрителям спустя восемь лет после выхода предыдущей части.

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