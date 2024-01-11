Режиссер "Доктора Кто" и "Шерлока" снимет новую часть "Звездного пути" – СМИ

Фото: кадр из фильма "Звездный путь"; режиссер – Джей Джей Абрамс; производство – Bad Robot, Mavrocine, Paramount Pictures, Spyglass Entertainment

Режиссер сериалов "Доктор Кто", "Шерлок" и "Андор" Тоби Хэйнс снимет новую часть научно-фантастической серии фильмов "Звездный путь" (Star Trek), проект представят зрителям спустя восемь лет после выхода предыдущей части. Об этом пишет журнал Hollywood Reporter.

"После нескольких лет перерывов Paramount делает шаг к возвращению "Звездного пути" на большой экран. Тоби Хейнс станет режиссером нового полнометражного фильма", – следует из сообщения.

По данным СМИ, в предстоящей картине зрители увидят события за несколько десятилетий до истории, показанной в картине "Звездный путь" 2009 года.

Ранее стало известно, что фильм американского режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получил премию "Золотой глобус" за лучший драматический фильм. Главного героя в этой картине сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи, который также был удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

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