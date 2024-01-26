РАМТ запустил проект с аудиоверсиями спектаклей Ефремова, Сац и других

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Российский академический молодежный театр (РАМТ) запустил проект "Слушаем театр". Это аудиоспектакли по постановкам из истории Центрального детского театра (ЦДТ) – РАМТа.

Серия подкастов объединит созданные современными режиссерами аудиоверсии спектаклей Наталии Сац, Анатолия Эфроса, Олега Ефремова и других постановщиков. До конца театрального сезона планируется выпуск пяти аудиопостановок.

В пресс-службе театра уточнили, что уже можно послушать первую серию цикла – сказку "Жемчужина Адальмины" шведского писателя Закариаса Топелиуса (которой в 1921 году открылся Московский театр для детей под руководством Наталии Сац). Она доступна, в частности, на сайте РАМТа и сервисе "Яндекс Музыка".

Режиссером аудиоверсии выступил Александр Хухлин. В спектакле участвуют заслуженные артисты Олег Зима, Татьяна Матюхова, Дарья Семенова, а также Денис Баландин и Мария Рыщенкова.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в рамках реализации нацпроекта "Культура" в Москве проводится масштабная реконструкция городских театров. За последние десять лет были обновлены 40 учреждений – 85 зданий, то есть 70% от их общего числа.