Собянин рассказал о современных технологиях, которые используют московские театры

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В рамках реализации нацпроекта "Культура" в Москве проводится масштабная реконструкция городских театров. За последние десять лет были обновлены 40 учреждений – 85 зданий, то есть 70% от их общего числа. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"В этом году закончим масштабные ремонтно-реставрационные работы по Центру театра и кино на Поварской. А к 2030 году мы планируем завершить обновление всех нуждающихся в этом московских театров", – рассказал градоначальник.

Работы ведутся по уникальным проектам, которые разрабатываются специально для каждого объекта. Мэр Москвы рассказал о некоторых типичных примерах новых возможностей обновленных столичных театров.

Одной из таких возможностей является сцена-трансформер. К примеру, подобная технология установлена в зале "Эрмитаж" Театра на Трубной. Она позволяет применять пять различных видов сценографии.

Кроме того, сцена может превращаться в подиум, протянутый через весь зал, как, например, это было показано в спектакле "Толстого нет".

Еще одной особенностью обновленных театров стала быстрая смена декораций. Так, сцену Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко оснастили 16 независимыми подъемными механизмами – плунжерами. Благодаря этому можно менять декорации прямо по ходу пьесы, не опуская занавес.

Особую красочность мюзиклам и другим постановкам Театра эстрады придают современные динамические световые приборы. Таким образом, художники-постановщики могут создавать световые партитуры повышенной сложности при помощи оригинальных динамических эффектов и расширенной цветовой гаммы.

Помимо этого, в театре появилась возможность видеопоказа с электронной системой управления. Она легко и быстро подает контент на экраны и проекторы.

Собянин также отдельно рассказал про технологию видеопроекции.

"Основная сцена Театра имени Моссовета обладает немаленьким зрительским залом – 1 100 мест. Использование технологий видеопроекции позволяет каждому зрителю, даже на самом последнем ряду, видеть крупным планом лица, эмоции и реакцию артистов", – отметил он.

Данную технологию применяют в спектаклях "Укрощение строптивой" и "Жестокие игры". Ее также будут использовать в новой постановке "Тартюфа".

Наконец, мэр столицы рассказал и о равномерном распределении звука в театрах. К примеру, в том же Театре имени Моссовета после проведенных работ зрители стали хорошо слышать артистов и в партере, и на верхних ярусах балконов.

"Благодаря использованию микрофонов артисты могут петь и говорить естественным голосом. Это особенно актуально для музыкальных спектаклей, например, "Иисус Христос – суперзвезда", "Бременские музыканты", – рассказал Собянин.

С точки зрения технического оснащения театры Москвы не уступают самым известным сценам мира, заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в Петровском переулке в Москве завершена реконструкция основного производственного корпуса со стилобатом мастерских Большого театра и здания бывшей котельной под размещение цеха по ремонту музыкальных инструментов.

До этого стало известно, что новый Театр мюзикла появится на месте бывшего здания Щукинской сцены на Каретном Ряду, его построит инвестор в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

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