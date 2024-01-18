Москва онлайн покажет театрально-цирковое ледовое шоу "Югорские сказки на льду"

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20 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть театрально-цирковое ледовое шоу "Югорские сказки на льду" на ВДНХ. Мероприятие пройдет в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Шоу – совместная работа Няганского театра юного зрителя и Московского театра на льду "Северное сияние". Режиссер-постановщик – Юрий Квятковский.

Зрителей ждет спектакль с цирковыми элементами, в основу сюжета которого легли сказки и легенды Югры.

Смотрите прямую трансляцию 20 января в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.