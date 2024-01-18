Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый Театр мюзикла появится на месте бывшего здания Щукинской сцены на Каретном Ряду, его построит инвестор в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Город предоставил инвестору в аренду без проведения торгов участок площадью 0,17 гектара. Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, культурное учреждение появится для поддержки и развития творческой, просветительской и досуговой деятельности горожан.

В пресс-службе добавили, что Московский театр мюзикла осуществляет деятельность с 2012 года. С момента создания его спектакли были организованы на сцене ДК "Горбунова", после чего коллектив переехал в бывший кинотеатр "Россия".

"С инвестором заключен договор аренды участка на улице Каретный Ряд на пять лет. За это время компания должна завершить строительство здания театра площадью 7,1 тысячи квадратных метров", – заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В настоящее время разрабатывается архитектурно-градостроительная концепция театра и идея обустройства основных помещений. Эти виды работ подойдут к финалу в первой половине текущего года.

Масштабные инвестиционные проекты в Москве охватывают самые разные сферы. Например, благодаря МаИП на фармацевтических предприятиях столицы появится свыше 1,5 тысячи рабочих мест. По словам Ефимова, там будут выпускать лекарства, медизделия, косметические средства для медучреждений и ветеринарные препараты.

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