Премьера спектакля "Пигмалион" пройдет в Театре сатиры 20 и 21 января

Фото: пресс-служба Московского академического театра сатиры

Премьера спектакля "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу состоится в Театре сатиры 20 и 21 января.

Публика увидит классическую постановку в современном прочтении. Ее главный герой – профессор Хиггинс, который является специалистом в области звуков и изучает речь. Он, будто Пигмалион, сканирует и диагностирует цветочницу Элизу Дулиттл, чтобы затем на основе собранного материала сотворить абсолютно нового человека. При этом в процессе герои начинают испытывать друг к другу сильнейшие чувства.

По словам режиссера спектакля Виктора Крамера, это история о любви и сложных отношениях. Однако это не драма, так как текст Шоу наполнен юмором, подчеркнул постановщик. Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров отметил, что режиссер смог до последней запятой воплотить свою задуманную версию классической пьесы.

"В постановке много находок: режиссерских, актерских и драматургических. В ней много юмора и комических острых ситуаций. Отдельный герой спектакля – сценография, которая очень правильно, очень театрально осваивает большую историческую сцену. И, конечно, нельзя не сказать о работе Крамера над текстом, в котором он заменил архаичный бытовой лексикон главной героини на современный язык, чтобы помочь зрителю понять, кем изначально была Элиза Дулиттл. И увидеть, кем она стала", – сказал Газаров.

В оригинальном тексте Дулиттл говорила на кокни – диалекте низших слоев общества из Ист-Энда. Именно произношение выдавало ее происхождение. Для своей постановки Крамер осовременил словарный запас цветочницы, наполнив его нынешним сленгом и интернет-мемами. За счет этого перемены в образе и характере Дулиттл станут очевиднее.

Роли главных героев исполнили Сергей Чонишвили и Ангелина Стречина. Спектакль продолжается три часа с антрактом. Билеты можно приобрести на сайте театра.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 18 экскурсий для столичных школьников состоялось в рамках проекта "Театральное закулисье". В частности, дети побывали в Театральной школе Олега Табакова, Театре кукол имени С. В. Образцова и Музее МХАТ.