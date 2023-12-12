Залу 100 фонарей Московского дворца пионеров вернули исторический облик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Реставраторы вернули исторический облик залу 100 фонарей Московского дворца пионеров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента капремонта.

Зал располагается на втором этаже здания над кафе. Он получил свое название из-за конструктивных и архитектурных особенностей.

"Основной темой интерьера этого зала стало решение потолка. Освещение пространства осуществлялось через 100 небольших зенитных фонарей естественного света, встроенных в кровлю, под которыми располагалась воздушная металлическая конструкция с подвешенными на ней конусообразными светильниками искусственного освещения", – цитируют пресс-службу ведомства на портале мэра и правительства столицы.

Боковые стены зала были облицованы волокнистыми плитами "Травертон", а задняя стена – рейками, обтянутыми специальным полихлорвиниловым профилем черного цвета.

Восстановить исторический облик зала удалось с помощью эскиза Игоря Покровского. В частности, на свои места вернулись 100 конусообразных светильников черного цвета. Подвесную металлическую конструкцию очистили от многолетних загрязнений и, согласно эскизу, заново покрасили в красный цвет.

Зал может вместить более 250 человек. Он предназначен для проведения лекций, научных опытов, встреч и кинопоказов.

Ранее в Москве началась реставрация дома архитектора Константина Мельникова. Дом является объектом культурного наследия федерального значения. В рамках реставрации приведут в порядок фасады здания и его интерьеры.



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