Более 600 ветхих зданий восстановили в Москве с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 600 ветхих зданий восстановили в Москве за три года. Выявляет такие объекты столичная Госинспекция по недвижимости. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что ветхие здания не только портят внешний облик Москвы, но и угрожают жизни и здоровью горожан. Поэтому город выявляет такие постройки, ремонтирует их и возвращает в хозяйственный оборот.

Как рассказал Ефимов, благодаря этой программе в Москве 625 ветхих строений отремонтировали и ликвидировали 895 опасных построек, которые нельзя было восстановить, сказал он.

Глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров добавил, что на всей территории столицы ведется мониторинг для выявления ветхих зданий. Вместе с собственниками принимаются решения по возвращению таких объектов в оборот, назначаются даты сноса объекта или его ремонта.

Так, в Москве вернули в оборот здание 1917 года постройки по адресу Крымский тупик, дом 12. Владелец постройки провел капремонт и восстановил фасад. Еще одно дореволюционное здание отремонтировали по адресу 1-й Щипковский переулок, дом 16, строение 1. Объект восстановили по имеющимся историческим материалам, а также вернули ему близкий к исходному вид.

Ранее сообщалось, что капремонт дома 1951 года постройки закончен в столичном районе Измайлово. Специалисты отремонтировали балконные плиты и архитектурные элементы, покрасили фасад. После этого они привели в порядок оконные и дверные откосы, заменили отливы и водосточные трубы, обновили цоколь и входные группы.

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