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"Мой район. Навигатор": реставрацию доходного дома завершили в Басманном районе
В Басманном районе Москвы отреставрировали дом, который принадлежал семье известного производителя сладостей купца Абрикосова.
Здание представляет собой уникальные московские палаты 17 века с высокой аркой, ведущей во двор. Специалистам удалось восстановить исторические фасады дома, а также планировку и интерьеры времен его дореволюционных владельцев.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор