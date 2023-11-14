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"Мой район. Навигатор": реставрацию доходного дома завершили в Басманном районе

"Мой район. Навигатор": реставрацию доходного дома завершили в Басманном районе

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В Басманном районе Москвы отреставрировали дом, который принадлежал семье известного производителя сладостей купца Абрикосова.

Здание представляет собой уникальные московские палаты 17 века с высокой аркой, ведущей во двор. Специалистам удалось восстановить исторические фасады дома, а также планировку и интерьеры времен его дореволюционных владельцев.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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