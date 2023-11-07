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07 ноября, 04:20

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"Мой район. Навигатор": завершилась реконструкция мраморной лестницы в РГБ

"Мой район. Навигатор": завершилась реконструкция мраморной лестницы в РГБ

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В столице завершилась реконструкция мраморной лестницы в Российской государственной библиотеке. Обновили также и первый подъезд, в котором она расположена.

Работы продолжались около двух лет, в них приняли участие более трех тысяч специалистов. Мастера привели в порядок мрамор, а также заменили около 10% стертых ступеней, признанных непригодными для ремонта. Кроме того, удалось восстановить уникальные светильники.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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