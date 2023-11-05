Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о применении цифровых решений в Москве на объектах реновации.

"Благодаря цифровизации Москва на 20% сократила сроки строительных работ и на 10% – их стоимость", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что цифровизация помогла ускорить процесс согласования и подписания документов в 5–6 раз.

Собянин уточнил, что цифровые технологии применяются для возведения жилья, социальных и спортивных объектов. В ближайшие пять лет в Москве специалисты рассчитывают значительно увеличить объем возведения недвижимости по реновации. Он подчеркнул, что на объектах применяются исключительно отечественные технологии, на деле доказавшие свою эффективность.

На портале mos.ru добавили, что платформу Exon применяют при проектировании и проведении строительно-монтажных работ. Там можно создавать свои задачи, а также отслеживать их выполнение. В этом сервисе можно в режиме онлайн согласовывать проектно-изыскательные работы и исполнительно-техническую документацию, контролировать ход строительства, получать аналитику, пользоваться удобной системой планирования.

В мобильном сервисе "Намикс" на многих объектах фиксируются взаимоотношения с наемными специалистами. Платформу разработали для официального взаимодействия между юридическими лицами и исполнителями. Платформа совмещена с Федеральной налоговой службой, порталом госуслуг и системой межведомственного электронного взаимодействия.

Сервис уберизации спецтехники Rukki Pro помогает сокращать затраты и увеличить прозрачность процесса. Там можно подобрать необходимую на объекте технику. Поиск, заказ, выбор и оплата осуществляются в режиме онлайн.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что реализацию программы реновации ускорят в Москве с помощью технологии информационного моделирования (ТИМ), которая предполагает создание цифровой модели возводимого объекта.

По словам Бочкарева, в рамках реновации 24 проекта жилых домов прошли экспертизу с применением технологий информационного моделирования.



Собянин рассказал о применении ТИМ в ходе реализации программы реновации