В России намерены ужесточить условия выдачи льготной ипотеки

Фото: 123RF/andranik2018

Депутаты Госдумы вместе с Центробанком собираются ужесточить условия для предоставления россиянам льготной ипотеки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Александра Якубовского.



По его словам, предлагается поднять с 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке с нынешних 20 до 25%, а с 1 июля 2024 года оставить льготу лишь в регионах РФ с низким спросом на жилплощадь.

За восемь месяцев 2023 года 95% всех ипотечных кредитов на рынке недвижимости было выдано в рамках льготных программ, отметил Якубовский. В связи с этим расходы госбюджета на льготную ипотеку, по его словам, в 2024 году увеличатся практически в четыре раза: с 119,4 миллиарда, запланированных законом, до 453,8 миллиарда рублей.

"Такой рост расходов при дефицитном бюджете страны несет серьезные риски для экономики. Нужно переходить к более адресным программам, запускать их там, где необходимо стимулировать спрос", – добавил депутат.

Как он утверждает, часть бюджета, которую страна расходует на поддержку общей программы ипотеки, необходимо применить для решения проблемы жилья для детей-сирот и для иных программ по строительству и предоставлению жилья в рамках соцнайма.

Ранее Центробанк России предложил правительству увеличить сумму первоначального взноса по льготной ипотеке. Также глава регулятора Эльвира Набиуллина добавила, что ЦБ начал принимать меры по введению макропруденциальных надбавок с 1 октября.

"Актуальный репортаж": москвичи сообщили, как покупать квартиры на фоне дорожающей ипотеки