ЦБ РФ намерен предложить кабмину поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центробанк России предлагает правительству увеличить сумму первоначального взноса по льготной ипотеке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы считаем, что нужно отправить такое предложение правительству, что еще нужно поднять требование к первоначальному взносу по льготной ипотеке. Но это решение правительства", – цитирует ее ТАСС.

Вместе с этим глава Банка России добавила, что регулятор начал принимать меры по введению макропруденциальных надбавок с 1 октября. Они должны сказаться на объемах кредитования, особенно рискованного.

До этого Набиуллина заявила, что льготные российские ипотечные программы нужно сворачивать по мере истечения их срока действия, поскольку они увеличивают цены на жилье. Она также обратила внимание, что темпы роста ипотеки в России достигают уже 30%.



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