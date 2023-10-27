Почти 5 тыс льготных IT-ипотек выдали в Москве с начала этого года

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Около пяти тысяч кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов выдали в Москве с начала 2023 года. Их общий объем составил 62,1 миллиарда рублей, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По итогам января – августа на столицу пришлось более 27% от общего числа выданных в стране кредитов и почти 40% от их объема", – подчеркнул он.

Спрос на такую ипотеку возрос с весны этого года, после того как в феврале расширили границы кредитов с 22–44 до 18–50 лет. В частности, в столице сохранили срок, который специалисты должны пробыть в компании для сохранения ставки.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, в августе этого года жители города оформили рекордное количество IT-ипотек – 1 077 льготных кредитов. Объем кредитования увеличился почти на 20%.

"По итогам восьми месяцев на IT-ипотеку приходится 9,4% всех выданных в Москве по льготным программам кредитов и 13,5% их объема. Каждый пятнадцатый выданный в столице ипотечный заем – это IT-ипотека", – сказала она.

Ранее стало известно, что расходы на программу льготной ипотеки в 2024–2025 годах могут вырасти на 251,6 миллиарда рублей в сравнении с объемами, заложенными на этот же период в действующем бюджете.

Сообщалось, что субсидии госкорпорации "ДОМ.РФ" на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке в 2024 году вырастут на 183,5 миллиарда рублей, в 2025 году – более чем на 68 миллиардов рублей по сравнению с объемами, утвержденными действующим трехлетним бюджетом.

Жители столицы оформили рекордное количество ипотечных кредитов в 2023 году