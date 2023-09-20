Правительство предложит продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года

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Российское правительство выступит с инициативой продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года, когда программа должна завершиться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Мы будем предлагать продлевать семейную ипотеку", – ответил он на вопрос о перспективах программы после 1 июля.

С января по август 2023 года Росреестр зарегистрировал 92,2 тысячи ипотечных сделок. Это стало рекордом за все годы ведения статистики в столице. Так, в августе в Москве впервые был превышен порог в 14 тысяч ипотечных сделок за месяц при покупке квартир.

В сентябре российское правительство увеличило сумму первичного взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%. Повышение затронуло все льготные программы – семейную, с господдержкой под 8%, IT-ипотеку и сельскую.

Москвичи оформили рекордное количество ипотечных сделок с января по август