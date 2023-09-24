Расходы на льготную ипотеку в 2024-2025 годах вырастут на 251,6 млрд рублей

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Расходы на программу льготной ипотеки в 2024-2025 годах вырастут на 251,6 миллиарда рублей в сравнении с объемами, заложенными на этот же период в действующем бюджете. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на текст пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 года и плановый период 2025-2026 годов.

Сообщается, что субсидии госкорпорации "ДОМ.РФ" на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке в 2024 году вырастут на 183,5 миллиарда рублей, в 2025 году – более чем на 68 миллиардов рублей по сравнению с объемами, утвержденными действующим трехлетним бюджетом.

Расходы на программу семейной ипотеки в 2024 году в связи с ее расширением вырастут на 150,9 миллиарда рублей, в 2025 году – на 65,7 миллиарда рублей, а в 2026 году, в сравнении с бюджетным прогнозом – на 21,4 миллиарда рублей, говорится в тексте пояснительно записки.

Ипотеку по этой государственной программе можно взять до 1 июля 2024 года для покупки нового жилья у застройщиков. На вторичное жилье программа не распространяется. Ставка на весь срок кредитования – не более 8%.

Ранее стало известно, что поступление акцизов на табачную продукцию в бюджет РФ в 2024 году может составить 824 миллиардов 152 миллионов рублей. Это на 2,7% больше, чем предусмотрено на 2023 год. в 2024 году этот показатель может увеличиться до 833 миллиардов рублей. Кроме того, поступление от акцизов на табачную продукцию, ввозимую из-за рубежа, в 2024 году оценивается в 28 миллиардов рублей, а в 2025 году – в 29 миллиардов.