Более 18 тыс семейных ипотек оформили в Москве за семь месяцев 2023 года

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Порядка 18,6 тысячи семейных ипотек оформили в Москве с января по июль текущего года. Это почти на треть больше, чем год назад, сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москва является лидером программы "Семейная ипотека" среди регионов России. В июле 2023 года на столицу приходилось почти 10% выданных в стране кредитов и около 18% от их объема", – рассказал он.

Ефимов уточнил, что общая сумма выданных за месяцы кредитов по данной программе составила 162,3 миллиарда рублей, что на 37,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Только в минувшем июле было оформлено 3,4 тысячи кредитов на 28,8 миллиарда рублей.

Семейная ипотека является единственной льготной программой, которая позволяет рефинансировать уже имеющиеся кредиты. Этой возможностью с января по июль горожане воспользовались 1,2 тысячи раз, переоформив кредиты на сумму 6,8 миллиарда рублей.

В свою очередь, исполняющая обязанности главы столичного департамента экономической политики Мария Багреева отметила, что льготные программы являются двигателем ипотечного рынка в Москве. При этом значительную роль здесь играет именно семейная ипотека: за семь месяцев на нее пришлось 45% от всех выданных льготных жилищных кредитов.

По мнению Багреевой, интерес горожан к семейной ипотеке вызван низкими ставками, возможностью рефинансирования и постоянным расширением условий выдачи. Что касается последнего пункта, то с января этого года семейная ипотека стала доступна семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от года их рождения.

Ранее стало известно, что правительство РФ планирует выступить с предложением продлить программу семейной ипотеки после 1 июля 2024 года, когда ее действие должно завершиться.



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