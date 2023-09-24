Поступление акцизов на табак в бюджет РФ в 2024 году может увеличиться на 2,7%

Фото: 123RF/valery_potapova

Поступление акцизов на табачную продукцию в бюджет РФ в 2024 году может составить 824 миллиардов 152 миллионов рублей. Это на 2,7% больше, чем предусмотрено на 2023 год. Об этом сообщает "Интерфакс"со ссылкой на текст пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 года плановый период 2025-2026 годы.

Сообщается, что в 2024 году этот показатель может увеличиться до 833 миллиардов рублей. Кроме того, поступление от акцизов на табачную продукцию, ввозимую из-за рубежа, в 2024 году оценивается в 28 миллиардов рублей, а в 2025 году – в 29 миллиардов.

Согласно тексту пояснительно записки, в 2024 году бюджет может также получить 44 миллиардов рублей акцизов на алкогольную продукцию крепостью более 9 градусов (кроме производимой из подакцизного винограда).

Также отмечается, что введенный в 2023 году акциз на сахаросодержащие напитки в 2024-2026 годах пополнит бюджет на 25 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что министерство финансов РФ предложило маркировать табак при помощи учетно-контрольных спецмарок из-за ожидаемой отмены "бумажной" маркировки такой продукции и переходом к ее цифровому формату. Авторы документа пояснили, что под спецмарками предполагаются исключающие возможность подделки и повторного использования средства идентификации.