Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве установлено свыше четырех тысяч информационных полей с QR-кодами на городских указателях. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, их устанавливают на пути к историческим памятникам, зданиям и объектам, связанным с героями Великой Отечественной войны, выдающимися деятелями культуры и науки.

Градоначальник отметил, что если навести камеру телефона на QR-код, то на экране высветится краткая биография героя или история памятного места, также там появится удобный к нему маршрут.

Мэр добавил, что такие указатели впервые появились в Москве в 2020 году – к 75-летию Победы в ВОВ. Сейчас их продолжают размещать. Так, в этом году QR-кодами отметили исторические объекты авиакосмической отрасли. Также к началу 2024 года планируется установить связанные с исследованиями Арктики указатели, заключил он.

Ранее Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся в ТиНАО. Он заявил, что там с начала этого года построили десять школ и 14 детсадов.

Всего с момента присоединения округов к Москве, продолжил он, сдали свыше 120 образовательных объектов. К 2035 году появится еще около 320 детсадов и 170 школ.

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