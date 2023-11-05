Собянин: с начала года в ТиНАО построили 10 школ и 14 детсадов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Десять школ и 14 детских садов построили в ТиНАО с начала 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас заканчивается возведение детсада на 350 детей в Десёновском поселении в микрорайоне Десна, а также детсада на 220 мест в Коммунарке у площади Туве Янссон. Кроме того, планируется построить образовательное учреждение на Школьной улице в поселении Роговском и колледж в Коммунарке.

Мэр добавил, что школу и три детских сада построили в рамках программы создания мест приложения труда. Всего с момента присоединения округов к Москве, продолжил он, сдали свыше 120 образовательных объектов. К 2035 году появится еще около 320 детсадов и 170 школ.

Градоначальник отметил, что в ТиНАО уделяется особое внимание строительству медучреждений и спорткомплексов. Так, в поселении Московской возведут детско-взрослую поликлинику. На территории санатория "Ерино" уже строится бассейн. Кроме того, запланировано строительство спорткомплекса с плей-хабом на улице Уточника в Рязанском поселении, сказал мэр.

В заключение он подчеркнул, что за 11 лет в ТиНАО построят 120 объектов здравоохранения и около 100 культурно-досуговых учреждений.

Ранее Собянин рассказал о создании современных медиатек в новых столичных школах. Они появляются вместо устаревших книгохранилищ.

Помещения медиатек оборудуют мебелью и достаточным количеством источников света. Там же делают рабочие зоны с возможностью зарядки телефонов и ноутбуков, заявил мэр.

Новости часа: современные медиатеки появятся во всех школах в ближайшие годы